كوريا الشمالية تؤكد إجراء تجربة لتطوير قمر صناعي

المصدر: رويترز

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أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة «مهمة»، أمس، لتطوير قمر صناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول أبريل 2023، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت، أمس، صاروخين بالستيين باتجاه بحر الشرق، بعد يومين على إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح محركاً يعمل بالوقود الصلب، بهدف تطوير أسلحة جديدة، الأمر الذي فاقم سخونة الأجواء في منطقة شبه الجزيرة الكورية.

وقالت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية إنها رصدت الصاروخين البالستيين متوسطي المدى، اللذين أطلقا من منطقة تشونغشانغ-ري في مقاطعة بيونغان الشمالية في شمال غربي البلاد، باتجاه بحر الشرق، الذي يسمى أيضاً بحر الشمال.

وأضافت، في بيان: «عزز جيشنا مراقبته ويقظته، مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وهو يبقى في حالة جهوزية كاملة».

وحلق الصاروخان نحو 500 كيلومتر على ارتفاع أقصاه نحو 550 كيلومتراً، على ما أوضحت وزارة الدفاع اليابانية.

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