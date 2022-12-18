بريطانيا.. مليون شخص على شفا "الفقر والتشرد"

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر مؤسس صحيفة "ذا بيج إيشو" ، لورد جون بيرد، أن مليون شخص، إذا لم يكن أكثر من ذلك، في بريطانيا، يواجهون الانزلاق في براثن الفقر والتشرد، بسبب عدم قدرتهم على دفع إيجارهم أو الرهن العقاري.

وقال لمحطة "تايمز راديو" الإذاعية ": هذا أكثر شيء مقلق شهدته بالتأكيد منذ أيام التدشين المبكر لصحيفة (ذا بيج إيشو)، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن خطر التشرد للكثير من الأسر أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى، قال لورد بيرد: "نعم أعني ، تاريخياً، ليس لدينا وضع مثل ذلك".

وأضاف: "بعد الحرب العالمية الأولى، نزح الكثير من الأشخاص. بعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك دعم، لكن لم يكن هناك وضع مثل ذلك.. إنه تاريخي".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز