الحرارة أقل من درجة التجمد.. نظام التدفئة يعود بالكامل إلى كييف

المصدر: رويترز

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قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كيف اليوم الأحد إن نظام التدفئة عاد بالكامل إلى العاصمة الأوكرانية بعد القصف الروسي الأخير الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء.

وقال كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليجرام "المدينة تستعيد جميع الخدمات بعد القصف الأخير.

"على وجه التحديد، تم استعادة نظام التدفئة في العاصمة بالكامل. تعمل جميع مصادر إمدادات التدفئة بشكل طبيعي".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا يوم الجمعة في واحدة من أعنف موجات قصفها منذ الغزو في 24 فبراير شباط، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وتوقف نظام التدفئة وشبكة المياه.

كانت درجات الحرارة في كييف والعديد من الأماكن في جميع أنحاء أوكرانيا أقل من درجة التجمد صباح اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ست درجات مئوية تحت الصفر بحلول المساء.

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