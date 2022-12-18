بعد إتمامه 86 عاماً.. بابا الفاتيكان: وقَّعتُ خطاب استقالتي

المصدر: رويترز

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كشف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في مقابلة جديدة نُشرت اليوم أنه بعد انتخابه في عام 2013 وقع خطاب استقالة لاستخدامه إذا حالت مشكلات صحية خطيرة ودائمة يوماً ما دون القيام بواجباته.

وأدلى البابا بهذا التصريح في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة إيه.بي.سي الإسبانية.

وأتم البابا 86 عاماً أمس، ويبدو أنه بصحة جيدة باستثناء مشكلات في الركبة.

وقال فرنسيس إنه سلَّم خطاب الاستقالة لوزير خارجية الفاتيكان آنذاك الكردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي ظل في المنصب ستة أشهر تقريباً، بعد انتخاب فرنسيس في 13 مارس عام 2013.

ودأب فرنسيس على القول إنه سيستقيل إذا عاقته حالته الصحية عن إدارة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي ينتمي إليها 1.3 مليار شخص.

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