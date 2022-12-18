مصرع امرأة بحادث تدافع خلال حفل موسيقي في لندن

المصدر: د ب أ

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توفيت، أمس، في لندن، امرأة متأثرة بجراح لحقت بها، إثر تدافع للجماهير خارج مسرح أكاديمية بريكستون جنوبي لندن الذي كان يقام عليه حفل موسيقي، الخميس، حسبما أعلنت أسرتها.

وكانت ريبيكا إيكوميلو (33 عاماً) واحدة من ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة عندما حاولت جماهير، ليست لديها تذاكر، دخول عرض للفنان النيجيري أساكي في القاعة الواقعة جنوبي لندن، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أمس.

وذكرت شرطة العاصمة أن إيكوميلو، من نيوهام بشرقي لندن، توفيت في المستشفى متأثرة بجراحها، بينما ما زالت امرأتان أخريان (21 و23 عاماً) في حالة حرجة.

وذكرت أسرة ريبيكا، في بيان، أنها تخرجت في كلية التمريض، وهي أم لطفلين.

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