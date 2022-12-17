انفجارات تهز مناطق أوكرانية وروسية

المصدر: د ب أ

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هزت انفجارات الليلة الماضية "مناطق في أوكرانيا، بالإضافة إلى بعض الأراضي الروسية، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن الانفجارات وقعت في شرق وجنوب أوكرانيا، مشيرة إلى أنه بعد بضع دقائق من الانفجارات الأولى في منطقة "بيلجورود" الروسية، هزت انفجارات الأراضي الأوكرانية في مدينة "سيمفيروبول" الالتي تسيطر عليها القوات الروسية، في شبه جزيرة القرم.

وتابعت الوكالة أنه في حوالي الساعة الواحدة و20 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي والثانية صباحا، وقعت انفجارات في منطقة "كورسك الروسية".

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