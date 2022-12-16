سول وواشنطن تتعهدان بمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الإلكترونية

المصدر: د ب أ

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أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أخيراً، في واشنطن مشاوراتهما السادسة بشأن السياسة الإلكترونية لبحث سبل تعزيز تعاونهما في مجال الأمن الإلكتروني، وتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني الدولي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين أعادا التأكيد على التزامهما بمواجهة التهديدات الإلكترونية التي تشكلها كوريا الشمالية.

وذكر البيان: "أن المشاركين استكشفوا طرقاً جديدة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للترويج لإنترنت مفتوح وقابل للعمل البيني وآمن وموثوق به وفضاء إلكتروني مستقر".

وتابع البيان أن الدولتين أعادتا تأكيد التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الإلكترونية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها بيونغ يانغ لتوفير عائدات عبر الأنشطة الإلكترونية الخبيثة من أجل دعم برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

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