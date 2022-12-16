البرلمان الألماني يعين 3 قضاة جدد بالمحكمة الدستورية الاتحادية

المصدر: د ب أ

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عين البرلمان الألماني (البوندستاج)، الخميس، ثلاثة قضاة جدد بالمحكمة الدستورية الاتحادية.

وقرر البوندستاج تعيين مارتن إيفرت خلفاً لسوزان باير في مجلس الشيوخ الأول.

وفي مجلس الشيوخ الثاني، سيتم تعيين رونا فيتسر وتوماس أوفنلوخ، بدلاً من مونيكا هيرمانز وبيترا هوبر، على الترتيب.

يشار إلى أن البرلمان الألماني يختار نصف القضاة الـ 16 في أعلى محكمة بالبلاد، في حين يتم انتخاب النصف الآخر عن طريق مجلس الولايات (البوندسرات/ مجلس الشيوخ).

وتستمر ولاية القاضي في المحكمة الدستورية الاتحادية لمدة 12 عاماً.

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