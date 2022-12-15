مجلس أوروبا يقر خطة عمل جديدة لأوكرانيا بميزانية قياسية قدرها 50 مليون يورو

المصدر: د ب أ

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أعلنت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش عن تبني لجنة وزراء مجلس أوروبا خطة عمل قياسية لأوكرانيا بمبلغ 50 مليون يورو للفترة من 2023 إلى 2026.

جاء ذلك في بيان لخدمة الصحافة للمجلس ، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم الخميس.

وقالت بيجينوفيتش "تم تطوير خطة العمل /المرونة والتعافي وإعادة الإعمار/، للفترة من 2023 إلى 2026، بالتشاور الوثيق مع السلطات الأوكرانية. وهي جزء من مساهمات المجلس في عملية إعادة إعمار وإنعاش أوكرانيا، في مواجهة العدوان الوحشي للاتحاد الروسي والدمار الهائل."

وأضافت بيجينوفيتش أن خطة العمل الجديدة تهدف إلى زيادة قدرة المؤسسات العامة على المرونة من خلال تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للمواطنين.

وتهدف الخطة أيضا إلى دعم أجندة الإصلاح في أوكرانيا طبقا للمنظور الأوروبي، في أعقاب قرار المجلس الأوروبي في 23 يونيو 2022 بمنح الاتحاد الأوروبي وضع مرشح لأوكرانيا.

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