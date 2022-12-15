السلطات الهولندية تحبط محاولة لتهريب الكوكايين في شحنات موز

المصدر: د ب أ

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ضبط ضباط الجمارك هولنديون نحو 3ر1 طن من الكوكايين مخبأة في حاويتين تحملان الموز في ميناء فليسينجن.

وكانت الحاويتان متجهتين إلى شركة في البلدة الساحلية لا علاقة لها بالشحنة غير القانونية، حسبما قال مكتب المدعي العام الهولندي في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وأضاف أن الحاويتين وصلتا إلى فليسينجن قادمتين من الإكوادور مرورا بميناء أنتويرب البلجيكي في الطريق.

ويقدر المحققون القيمة السوقية للمخدرات بنحو 95 مليون يورو (2ر101 مليون دولار).

وتم تقسيم الكوكايين في عبوات زنة كيلوجرام واحد وتم تدميرها بعد ذلك.

وتقوم وحدة خاصة تتألف من قوات من الشرطة البحرية والجمارك والتحقيقات المالية ومكتب المدعي العام بالتحقيق في القضية.

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