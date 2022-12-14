زيلينسكي: محطات الطاقة في أوكرانيا بين متضررة ومدمرة

المصدر: د ب أ

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أن جميع محطات الطاقة في بلاده تضررت أو دمرت من قبل الروس.

وأضاف زيلينيسكي في كلمته عبر الفيديو لمؤتمر المانحين لأوكرانيا في باريس، الثلاثاء، إن ملايين الأشخاص باتوا دون كهرباء. وتابع: "تخيلوا هذا لبلدانكم".

وأوضح أن المساعدة السريعة يمكن أن تمنع موجة هائلة من الهجرة نحو دول أخرى في أوروبا.

وأشار إلى أن مولدات الكهرباء "أصبحت لا تقل أهمية عن العربات المدرعة والصدريات الواقية". وقال إنها جعلت من الممكن الحفاظ على عمل المستشفيات والشركات وإقامة خيام، حيث يمكن للأشخاص التدفئة فيها وشحن هواتفهم المحمولة.

ويتوقع زيلينسكي المزيد من الهجمات على شبكة الطاقة أيضاً.

ووفقاً للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تمتلك روسيا ترسانة قادرة على شن خمس موجات على الأقل من الهجمات، حسبما أفاد المتحدث فاديم سكيبيزكي.

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