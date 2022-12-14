واشنطن تعلن استئناف عملياتها ضد "داعش" في سوريا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، الثلاثاء، أنها استأنفت بشكل كامل عملياتها ضد تنظيم "داعش" في سوريا مع "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم البنتاجون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "نركز مع هؤلاء الشركاء المحليين على منع إعادة تشكيل داعش"، بحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

وأضاف أن "العمليات استؤنفت الأسبوع الماضي، في يوم 9 ديسمبر الجاري".

وتم تقليص الدوريات الأمريكية الشهر الماضي، حيث علقت "قوات سوريا الديمقراطية" دورياتها اعتراضاً على ضربات من قبل تركيا واحتمال شنها عملية برية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز