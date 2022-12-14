محكمة فرنسية تصدر حكمها في قضية هجوم نيس 2016

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر حكم على متهمين اثنين بالسجن لمدة 18 عاماً بحق كل منهما لعضويتهم في منظمة إرهابية لها صلة بهجوم إرهابي تم شنه في نيس الفرنسية عام 2016، أسفر عن مقتل 86 شخصاً.

وقال القاضي لوران رافيو، بقصر العدل في باريس، أمس، إن الشخصين قدَّما دعماً مادياً ومعنوياً لمرتكب الهجوم.

وقضت المحكمة بالسجن 12 عاماً بحق الرجل الذي قدَّم للجاني سلاحاً نارياً استخدمه في الهجوم.

ومن المقرر أن يقضي المتهمون الخمسة الآخرون في المحاكمة الذين تورطوا أيضاً في الحصول على سلاح عامين وثمانية أعوام في السجن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز