برلمان جنوب أفريقيا يبقي رامافوسا رئيساً للبلاد

المصدر: د ب أ

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صوَّت برلمان جنوب أفريقيا، اليوم، لمصلحة بقاء الرئيس سيريل رامافوسا في منصبه، ما يعني أنه لن يتعرض للإقالة.

وجاءت نتيجة التصويت على إقالة الرئيس بتأييد 148 نائباً ومعارضة 214 نائباً.

وبعد نقاش طويل، اختار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه رامافوسا دعمه.

ويحكم الحزب في جنوب أفريقيا منذ أكثر من ربع قرن ويمتلك أغلبية مطلقة.

وقبل أسبوع، قدَّم رامافوسا استئنافاً إلى المحكمة الدستورية في البلاد، للمطالبة بمراجعة الاتهامات الموجهة إليه.

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