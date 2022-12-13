الأسابيع المقبلة حاسمة.. ماكرون: اتفاق لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا النووية

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن هناك اتفاقا لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مضيفا أن محادثات تجري حاليا بشأن الإجراءات المتعلقة بذلك.

وأضاف لدى وصوله لحضور مؤتمر دولي بباريس "تمكنا من حماية تشرنوبيل وهدفنا حماية زابوروجيا. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة".

وتستضيف فرنسا حاليا مؤتمرا دوليا لتقديم مساعدات عاجلة لمساعدة أوكرانيا على تجاوز درجات حرارة الشتاء الباردة، مع استهداف القوات الروسية البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد

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