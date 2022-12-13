الكويت: 170 شركة تأمين وطنية وأجنبية تقدمت لتوفيق أوضاعها

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وحدة تنظيم التأمين في الكويت، اليوم الثلاثاء، تقدم أكثر من 170 شركة تأمين وطنية وأجنبية لتوفيق أوضاعها.

وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الكويتية( كونا)، إن قرارا لعام 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية ينص على ضرورة توفيق الأوضاع قبل 30 سبتمبر الماضي ، موضحا أن أكثر من 140 طلبا تم استكمال إجراءاتهم فيما أتمت أكثر من 20 شركة تأمين وطنية توفيق أوضاعها.

وأضاف العتيبي أن أكثر من 10 شركات تأمين أجنبية انتهت من توفيق أوضاعها بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مشيرا إلى استلام طلبات جديدة من شركات أجنبية "و مازال العمل جاريا على استقبال باقي طلبات توفيق الأوضاع للشركات والمزاولين للمهن التأمينية الخاضعين لرقابة وحدة تنظيم التأمين".

وشدد العتيبي على ضرورة التزام جميع الشركات الخاضعة لرقابة الوحدة لاستكمال باقي طلبات توفيق أوضاعها ضمن النموذج المتوفر والإسراع في استكمال النواقص للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية.

وقال إن الوحدة مستمرة في مراقبة القطاع وأداء الدور المناط بها لضبط سوق التأمين عبر تطبيق القرارات والتأكد من التزام الشركات لجميع المعايير ، مؤكدا الحرص على تحقيق مصلحة حامل الوثيقة التأمينية وشركات التأمين على حد سواء بهدف مراعاة المصلحة العامة ولمزيد من المنافع للجميع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز