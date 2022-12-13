إقرار من روسيا وأوكرانيا: الوضع في دونيتسك صعب للغاية!

المصدر: رويترز

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أقرت روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء بأن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر.

وما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر بعد استفتاء في إجراء نددت به أوكرانيا وحلفاؤها ووصفوه بأنه زائف وقسري.

وقال أكبر مسؤول معين من قبل موسكو في المناطق المحتلة من الإقليم بشرق أوكرانيا، إن التقدم في بعض المناطق كان صعبا للغاية، لكنه أضاف أن أكثر من نصف دونيتسك يخضع للسيطرة الروسية.

وأفاد دينيس بوشيلين، المسؤول الروسي عن الجزء الذي تسيطر عليه موسكو، لوكالة الإعلام الروسية (ريا) المملوكة للدولة بأنه "تم تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأدى القتال العنيف في المنطقة في الأسابيع الأخيرة إلى عدم وضوح أي أجزاء من دونيتسك تخضع للسيطرة الروسية وأيها يخضع للسيطرة الأوكرانية.

وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تحديثها اليومي حول الأحداث بساحة المعركة اليوم الثلاثاء إن قواتها صدت الهجمات الروسية في عشر مناطق.

وزعمت روسيا أن مواقعها تتقدم تدريجيا، وقالت وزارة الدفاع أمس الاثنين إن هجومها هناك أسفر عن مقتل 30 من العسكريين الأوكرانيين يوم الأحد.

ومع ذلك، قال بوشلين إن الوضع صعب على طول خط التماس في ليمان بشمال المنطقة. وكانت أوكرانيا استعادت ليمان بعد ساعات من إعلان روسيا ضم دونيتسك في سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوشلين قوله "الوضع لا يزال صعبا للغاية، فالعدو يحاول الهجوم المضاد، لكن وحداتنا تسيطر الآن على جميع المواقع.. ليس من الممكن المضي قدما على الدوام".

وقالت وكالة تاس الروسية المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤول آخر معين من قبل موسكو إن وحدات روسية حاصرت بلدة مارينكا مع اندلاع قتال عنيف في شوارعها.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى أن قواتها صدت هجوما روسيا على البلدة الواقعة على خط المواجهة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكر يوم الجمعة إن القصف الروسي المستمر على خط المواجهة في دونيتسك دمر مدينة باخموت بالكامل وألحق أضرارا جسيمة بمدينة أفدييفكا، التي تقع في وسط المنطقة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أمس الاثنين إن روسيا تواصل تركيز جهودها للتقدم والاستيلاء على المدينتين.

وأضافت في تحديث مسائي يومي "بالقرب من باخموت، أمطر المحتلون ما يقرب من 20 مستوطنة بقذائف الهاون والمدفعية". وقال الجيش إن تسع مستوطنات تعرضت للقصف قرب أفدييفكا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه لا يزال من المرجح أن روسيا تخطط لتقدم أعمق داخل دونيتسك، لكنها شككت في قدرتها على القيام بذلك.

وأضافت "من المستبعد جدا أن يكون الجيش الروسي قادرا حاليا على تشكيل قوة ضاربة فعالة قادرة على استعادة السيطرة على هذه المناطق".

وأوضحت "من غير المرجح أن تحقق القوات البرية الروسية تقدما مهما على صعيد العمليات خلال الأشهر المقبلة.

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