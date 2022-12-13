شولتس: مجموعة السبع تؤكد استمرار دعم أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء الاثنين، في برلين بعد عقد مؤتمر عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بأن المجموعة أكدت لأوكرانيا الاستمرار في دعمها في كفاحها الدفاعي ضد روسيا.

وأكد شولتس أنه سيتم دعم أوكرانيا "طالما كان هذا ضرورياً"، كما سيتم زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا.

وفي الوقت نفسه، أجرى شولتس تقييماً للرئاسة الألمانية لمجموعة السبع التي تنتهي بنهاية العام الجاري. وقال إن هجوم روسيا على جارتها في نهاية فبراير الماضي تطلب رداً حاسماً وقوياً ومن الحلفاء وفي مقدمتهم مجموعة السبع.

وقال شولتس: "نجحنا في تقديم هذا الرد الحاسم. لقد اقتربت الآن الدبلوماسيات الأقوى اقتصاداً في العالم من بعضها أكثر مما كانت".

يذكر أن ألمانيا والولايات المتحدة من أكبر الداعمين عسكرياً واقتصادياً لأوكرانيا، كما قدمت دول الاتحاد الأوروبي ككل دعماً عسكرياً واقتصادياً لكييف أيضاً.

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