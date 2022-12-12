زيلينسكي يطالب مجموعة السبع بتزويد بلاده بالغاز الطبيعي والأسلحة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع، اليوم، بمساعدة حكومته في الحصول على ملياري متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي، وتزويدها بدبابات حديثة ووحدات مدفعية، وقذائف وأسلحة طويلة المدى.

وفي كلمته عن بعد في مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة السبع استضافته ألمانيا، دعا زيلينسكي روسيا أيضاً إلى اتخاذ خطوة "جوهرية" نحو حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، واقترح أن تسحب موسكو قواتها بحلول الكريسماس.

وقال: "إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا، فإنها ستضمن أيضا نهاية موثوقاً بها للقتال".

وأضاف: "لا أرى أي سبب يمنع روسيا من القيام بهذا الآن، بحلول الكريسماس".

وأطلقت موسكو، في الأسابيع القليلة الماضية، دفعات من الصواريخ على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز