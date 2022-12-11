أردوغان يبحث توسيع ممر الحبوب مع بوتين

المصدر: د ب أ

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل توسيع اتفاق حماية شحنات الحبوب العالمية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، طبقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وذكر أردوغان في مكالمة هاتفية أن السلع المختلفة والمنتجات الغذائية، يمكن إدراجها في ممر الحبوب، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكان أردوغان قد ساعد في التوسط لإبرام الاتفاق الأصلي، لضمان استمرار تدفقات الحبوب والزيوت النباتية، من أوكرانيا، في خضم الحرب.

وناقش الزعيمان أيضا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، ومن بين ذلك مكافحة الإرهاب.

ومن المتوقع أن يتحدث أردوغان بشكل منفصل مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد.

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