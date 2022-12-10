عاصفة مصحوبة بفيضانات تضرب أمريكا

المصدر: د ب أ

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توقع خبراء الأرصاد أن تهب عاصفة من المحيط الهادئ فوق ولاية كاليفورنيا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد وخطر شديد من هبوب أعاصير ورياح شديدة وعواصف رعدية عبر أنحاء من المسيسيبي ولويزيانا وأركنسو بحلول منتصف الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وقد تهطل أمطار بارتفاع نحو خمسة سنتيمترات فجأة في وديان جنوبي كاليفورنيا اليوم حتى غد، بمنسوب يصل إلى 15 سنتيمتراً في التلال الساحلية والجبال، وتطلق فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب خدمة الطقس الأمريكية الوطنية.

وقد يسقط البرد بارتفاع نحو 30 سنتيمتراً في سلسلة جبال سييرا نيفادا، إلى جانب أنحاء من أوريغون وواشنطن.

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