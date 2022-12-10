أوكرانيا تتحدث عن خسائر عسكرية روسية ضخمة منذ اندلاع المواجهات

المصدر: د ب أ

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أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة قتلت 93 ألفا و760 جندياً روسياً ، من بينهم 370 جندياً ، أمس الجمعة ، منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي .

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم).

وقال البيان: إن "إجمالي الخسائر القتالية في صفوف العدو تشمل أيضا 2940 دبابة روسية و 5917 عربة مدرعة و1927 منظومة مدفعية و 397 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق "إم.إل.آر.إس"، و 211 منظومة مضادة للطائرات ."

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 281 طائرة حربية و264 مروحية و 1603 طائرة مسيرة و167 من وحدات المعدات الخاصة كما تم إسقاط إجمالي 592 صاروخ كروز للعدو"

وتابع البيان أن "العدو تكبد أكبر الخسائر في اتجاهي باخموت وليمان".

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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