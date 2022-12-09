انقطاع التيار الكهربائي عن 125 ألف أسرة في باريس

المصدر: د ب أ

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أفادت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الفرنسية "أر تي إي" بأن ما مجموعه 125 ألف أسرة في باريس يعيشون بدون كهرباء بشكل مؤقت مساء الخميس بعد انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

وأشارت "أر تي إي" إلى أن عطلا بأحد المحولات تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وشارك الباريسيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا لشوارع بأكملها تعيش في الظلام.

وجاء انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تخطط فيه السلطات الفرنسية لمحاكاة إغلاق مؤقت وتحت السيطرة لإمدادات الطاقة يوم الجمعة، وذلك استعدادا لحدوث توقف محتمل للإمداد في يناير المقبل، عندما تخضع العديد من محطات الطاقة النووية الفرنسية للصيانة.

وبدأت الحكومة الاستعدادات للانقطاع المحلي للتيار الكهربائي خلال ذروة الأحمال. والهدف هو تجنب انقطاع التيار الكهربائي غير الخاضع للسيطرة.

وسيجري في وقت لاحق اليوم الجمعة عمل محاكاة لإجراءات الإغلاق دون تنفيذ الإغلاق فعليا في هذا اليوم.

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