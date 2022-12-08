نتانياهو يضمن أغلبية برلمانية ويقترب من تشكيل حكومته

المصدر: رويترز

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ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو أغلبية برلمانية اليوم الخميس بعدما أعلن حزبه ليكود التوصل إلى اتفاق مع حزب شاس اليهودي المتشدد.

وحقق تحالف نتانياهو اليميني نصرا مريحا في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، وكانت الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربع سنوات. وأثارت شراكته مع أحزاب اليمين المتطرف القلق في الداخل والخارج.

وقال نتانياهو في بيان "قطعنا خطوة أخرى باتجاه تشكيل حكومة يمينية ستعمل على خدمة جميع مواطني إسرائيل".

ويمنح الاتفاق مع شاس نتانياهو سيطرة على 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، إلا أن لم يُوقع بعد اتفاق نهائي بتشكيل الائتلاف.

ينص الاتفاق على أن يتولى زعيم حزب شاس أرييه درعي وزارتي الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، ثم وزارة المالية في النصف الثاني. كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء طوال ولاية نتانياهو.

وأدين درعي، وهو سياسي مخضرم، بالاحتيال الضريبي العام الماضي لكنه نجا من السجن بموجب اتفاق إقرار بالذنب. وسيتعين أن يقر الكنيست تشريعا يتيح له العودة للحكومة.

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