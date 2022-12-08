زيلينسكي: مقتل 10 أشخاص في هجوم روسي على دونيتسك

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المصور الليلي، مساء الأربعاء، أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، في هجوم روسي على مدينة كوراخوف في دونيتسك أوبلاست، حسبما أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" عبر حسابها عى تويتر.

وأضاف زيلينسكي أن الهجوم استهدف سوقاً ومحطة حافلات ومحطات وقود ومبنى سكنياً.

من ناحية أخرى، قال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية حررت 1888 تجمعاً منذ 24 فبراير الماضي، "بينما لا تزال العديد من البلدات والقرى ترزح تحت وطأة الاحتلال الروسي".

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