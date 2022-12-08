رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تقييد قدرة روسيا على نشر طائرات مسيرة

المصدر: د ب أ

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اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الأربعاء، حزمة تاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تستهدف 200 شخص إضافي وتقيد قدرتها على نشر طائرات مسيرة.

وقالت فون دير لاين على موقع "تويتر" وهي تعلن عن الخطوة إن "روسيا تواصل التسبب في الموت والدمار في أوكرانيا". وأضافت أن روسيا تحاول "إصابة البلاد بالشلل" قبل فصل الشتاء.

وأوضحت فون دير لاين أن من بين الأشخاص المستهدفين أعضاء في القوات المسلحة الروسية وشركات في قطاع الدفاع وأشخاصاً متورطين في مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر، شخصيات قضائية إلى قائمة الأشخاص الذين تشملهم العقوبات.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم أيضاً فرض "حظر على الصادرات المباشرة لمحركات الطائرات المسيرة إلى روسيا والتصدير إلى أي دولة ثالثة، مثل إيران، التي يمكن أن تزود روسيا بطائرات مسيرة".

كانت روسيا قد نفت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حربها ضد أوكرانيا، من جانبها نفت طهران تزويد موسكو بمثل هذه الطائرات.

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