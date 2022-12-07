واشنطن تحسم الجدل: لا نمنع أوكرانيا من تطوير قدراتها الهجومية بعيدة المدى

المصدر: د ب أ

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حسم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الجدل بشأن دعم واشنطن لتطوير قدرات أوكرانيا الهجومية، حيث قال خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا من تطوير أسلحة بعيدة المدى، بحسب مراسل وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف أوستن، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعمل على منع أوكرانيا من بناء وتطوير قدراتها الهجومية بعيدة المدى، قائلا: "الإجابة باختصار: لا، نحن لا نفعل ذلك مطلقا".

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة أنفقت بالفعل أكثر من 19 مليار دولار على تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وأضاف أوستن أنه بالإضافة إلى ذلك، تواصلت الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء بانتظام لتقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا أيضا.

وفي هذا السياق، أشار أوستن إلى عمل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية فيما يسمى بصيغة "رامشتاين"، والتي تلتقي كل شهر.

وقال أوستن "عندما اجتمع مع زملائنا هناك، يشجعني مستوى الالتزام وعزمهم على تقديم العون لأوكرانيا".

كان أوستن قد أدان خلال محادثة مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف،أمس، ما وصفه بـ "الهجمات الجوية الوحشية الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا" وقال إن تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية يمثل أولوية قصوى للبنتاجون، في الوقت الذي تم فيه فرض إغلاق طارئ ثانية في جميع أنحاء أوكرانيا للسماح بإصلاح منشآت الطاقة التي أصابتها الصواريخ الروسية.

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