رئيسة الوزراء الفرنسية: سنجتاز الشتاء دون قطع للكهرباء

المصدر: رويترز

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قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن اليوم الأربعاء إن فرنسا ستكون قادرة على اجتياز هذا الشتاء دون قطع للتيار الكهربائي إذا تكاتفت الدولة وبذلت جهدا جماعيا لتوفير الطاقة.

وأبلغت بورن إذاعة إر.تي.إل "دعونا نتحدث بصراحة، لا داعي للذعر"، مكررة رسالة مشابهة أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال ماكرون أمس الثلاثاء إن القلق من إمكانية أن يؤدي قطع التيار الكهربائي إلى شل البنية التحتية في فرنسا هو أمر "عبثي"، وأكد أن بلاده ستجتاز فترات البرد القارس رغم أزمة الطاقة التي تجتاح أوروبا.

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