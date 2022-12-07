إصابة 3 في انفجار بمركز شرطة في إندونيسيا

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون بالشرطة لوسائل إعلام محلية إن ثلاثة ضباط شرطة على الأقل أصيبوا في انفجار بمركز للشرطة اليوم الأربعاء في مقاطعة جاوة الغربية وإن السلطات تحقق في مصدر الانفجار.

ونقل تلفزيون مترو عن سكان قولهم إن الانفجار كان قويا، بينما عرض تلفزيون كومباس لقطات لأضرار لحقت بمدخل مركز للشرطة في مدينة باندونج، فيما أٌغلقت الطرق بالمنطقة.

ولم يتضح بعد مصدر الانفجار.

وتعرضت إندونيسيا، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان المسلمين، لهجمات شنها إسلاميون متشددون استهدفت الشرطة في بعض الأحيان.

وفي عام 2019، سنت إندونيسيا قانونا جديدا صارما لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة تستلهم فكر تنظيم الدولة الإسلامية.

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