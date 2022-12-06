مقتل 5 على الأقل في انفجار بشمال أفغانستان

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الشرطة الأفغانية اليوم الثلاثاء إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمركبة تقل موظفين في شركة نفط بشمال أفغانستان.

وقال محمد عاصف وزيري المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي "وقع انفجار اليوم في... بلخ في حافلة تخص موظفي شركة نفط "، مضيفا أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الانفجار. ووقعت عدة هجمات في مراكز حضرية بأفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعضها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز