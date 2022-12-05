لافروف يحذر من صدام نووي: أي مواجهة عسكرية مع روسيا ستكون خطيرة جداً

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين إن حلف الأطلسي يشكل "تهديدا خطيرا" لروسيا، وإن مواقف الغرب تخاطر "بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة".

كما عبر لافروف عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول "الاستقرار الاستراتيجي" بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية، وقال إنه بدون محادثات مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد.

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