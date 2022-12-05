مستشار ألمانيا يحذر من حرب باردة جديدة.. هل ستعود؟

المصدر: رويترز

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حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من إثارة حرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل، داعيا إلى بذل كل الجهود الممكنة لبناء شراكات جديدة.

وكتب شولتس في مقال رأي في مجلة فورين أفيرز نشر على الإنترنت اليوم الاثنين إن على الغرب الدفاع عن القيم الديمقراطية وحماية المجتمعات المنفتحة و"لكن علينا أيضا تفادي إغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل".

وأضاف "هذا يعني بذل كل جهد ممكن لبناء شراكات جديدة بطريقة براجماتية وبدون حواجز أيديولوجية".

وأشار شولتس إلى الصين وروسيا على وجه الخصوص باعتبارهما دولتين تشكلان تهديدا لعالم متعدد الأقطاب، الأمر الذي يتطلب وحدة أوروبية وعبر المحيط الأطلسي أقوى للتغلب عليها.

وكتب أن الشراكة عبر الأطلسي تظل أرما بالغ الأهمية لمواجهة التحديات التي يفرضها تهديد روسيا بشن هجمات على أراضي الحلفاء، في حين أن تحول الصين نحو العزلة ونهجها تجاه تايوان يتطلبان من أوروبا وأمريكا الشمالية تشكيل شراكات جديدة وأقوى مع دول العالم.

وكتب شولتس "الألمان عازمون على أن يصبحوا الضامن للأمن الأوروبي كما يتوقع حلفاؤنا، وأن نمد الجسور داخل الاتحاد الأوروبي وندافع عن حلول متعددة الأطراف للمشاكل العالمية"

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