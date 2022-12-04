ماكرون يعتزم الحديث مع زيلينسكي قبل بوتين

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماكرون، في حوار لصحيفة لو باريزيان اليومية: "انتظرت الفرصة لمناقشة كل شيء بالتفصيل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل التحدث مع بوتين، وانتظرت أيضاً إجراء محادثة مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سأتحدث معه مرة أخرى يوم الأحد، وبالطبع، كما كنت دائماً، يجب أولاً الحديث مع الرئيس زيلينسكي".

وكان ماكرون قد ذكر، في وقت سابق، أنه سيناقش وضع الطاقة النووية في أوكرانيا مع بوتين بعد محادثاته مع جروسي، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين لسبوتنيك، إنه لا يوجد موعد محدد بعد لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي.

وصرح الرئيس الفرنسي بأنه يتعين على باريس وواشنطن القيام باستعدادات لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

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