هل تدع أمريكا الصين تعيد تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ؟

المصدر: د ب أ

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كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن موقف بلاده من إعادة تشكيل الصين منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأوضح أوستن أن الولايات المتحدة تعمل على اكتساب وضع عسكري يكون أكثر فتكاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ كجزء من الجهود المبذولة، للتأكد من أن الصين لا تهيمن على المنطقة بالطريقة التي تنوي القيام بها.

وقال، لمنتدى ريجان للدفاع الوطني أمس، إن الصين هي «الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة والقدرة، بشكل متزايد، على إعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي ليناسب تفضيلاتها».

وأضاف: «لذا دعوني أكون واضحاً، لن نسمح بحدوث ذلك».

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن «ستحافظ على مزايانا القتالية في الحروب وتشحذها»، وتعزز وجود قواتها «لاكتساب وضع عسكري يكون أكثر فتكاً وقدرة على الحركة والنشر».

وأشار إلى القاذفة الشبح (بي 21)، التي تم الكشف عنها أول من أمس، كعنصر أساسي في استراتيجية الردع.

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