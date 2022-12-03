زلزال بقوة 6.1 درجات يهز إندونيسيا

المصدر: رويترز

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قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا بلغت شدته 6.1 درجة هز إقليم جاوة الغربية اليوم السبت مما أدى إلى هروب السكان من المباني.

وأضافت الوكالة أنه من غير المحتمل أن يسفر الزلزال عن أمواج مد عاتية (تسونامي). وشعر السكان في العاصمة جاكرتا بالزلزال. وتقع المدينة على بعد نحو 200 كيلومتر من مركزه.

وقال متحدث باسم وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن شخصا أصيب كما لحقت أضرار بأربعة منازل في بلدة جاروت.

وقال بعض السكان في بلدات ومدن أخرى في جاوة الغربية على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم شعروا بقوة بالزلزال. وذكر شاهد من رويترز في باندونج عاصمة إقليم جاوة الغربية إن الزلزال دفع نزلاء في فندق للفرار منه قبل أن يعودوا إليه.

وفي الشهر الماضي هز زلزال بلغت شدته 5.6 درجة منطقة سيانجور في جاوة الغربية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وصرح رئيس وكالة التخفيف من أثر الكوارث للقناة الإخبارية المحلية مترو تي في أن السلطات لا تزال تتفقد آثار الزلزال في مناطق أخرى بالقرب من مركزه.

وقال "نأمل ألا يكون التأثير سيئا مثل سيانجور لأن مركز الزلزال هذه المرة عميق جدا".

وجرى الإعلان في البداية أن الزلزال بلغت شدته 6.4 درجة على عمق 118 كيلومترا قبل أن يتم تحديث الرقم ليكون 109 كيلومترات.

وسجلت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية زلزالا أصغر بلغت قوته 2.9 درجة على عمق 107 كيلومترات بالقرب من الزلزال الأول بعد أكثر من ساعة.

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