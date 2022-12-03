ماكرون يدافع عن «تويتر» ويلتقي إيلون ماسك في أمريكا

المصدر: د ب أ

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دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً "إن تويتر ستلتزم بالتصدي للمحتوى الإرهابي والمتطرف على الانترنت.

وأضاف ماكرون أمس الجمعة في تغريدة له على تويتر أنه التقى الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، في زيارة إلى الولايات المتحدة وأجرى "مناقشة واضحة وصادقة".

وتابع ماكرون أن إيلون ماسك أكد مشاركة "تويتر" في مبادرة "نداء كرايستشيرش"، التي تم شنها بعد الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أي مجال للمحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف في أي مكان".

وأضاف ماكرون أنه تحدث مع ماسك بشأن "سياسات المستخدم الشفافة والتعزيز المهم للاعتدال في المحتوى وحماية حرية التعبير".

وتابع "يتعين أن يتخذ "تويتر" جهودا للامتثال للوائح الأوروبية".

يشار إلى أنه منذ استحواذ ماسك على "تويتر"، تسود مخاوف واسعة من أن المزيد من خطابات الكراهية وسوء المعاملة، ربما ينتهي بها الأمر على المنصة، تحت قيادته وبعد تنفيذه خفضا كبيرا في الوظائف.

وأثار ماسك تلك المخاوف بنفسه، بانتقادات متكررة من أن "تويتر" قلص حرية التعبير على المنصة بشكل كبير.

وشهدت مبادرة "نداء كرايستشيرش"، التي دشنها ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا اردرن في عام 2019، تعاون زعماء العالم مع شركات التكنولوجيا، مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"جوجل"، لمواجهة المحتوى الإرهابي والمتطرف على الانترنت.

وسميت المبادرة على اسم المدينة النيوزيلندية، حيث قتل مسلح 51 شخصا في هجومين على مسجدين في عام 2019 .

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