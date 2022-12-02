بسبب أزمة الطاقة.. مجهول يهدد بتدمير مصابيح عيد الميلاد في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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تلقى سكان منزل عيد الميلاد بمدينة دلمنهورست بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا رسالة تهديد بسبب قيامهم بإضاءة 60 ألف مصباح خلال أيام آحاد عودة المسيح التي تسبق يوم عيد الميلاد.

وقالت المسؤولة بالمنزل، مارتينا بورشارت، اليوم، إن رسالة تهديد من مجهول وصلت إلى السكان تفيد بتدمير زينة عيد الميلاد في المنزل خلال عملية ليلية إذا لم تطفأ مصابيح الزينة خلال يوم معيَّن.

كان سبب التهديد هو أزمة الطاقة والحاجة إلى توفيرها، كما قالت بورشارت، مضيفة: «لقد صدمنا».

وأوضحت بورشارت أنها تقدمت هي وزوجها بشكوى. ولم يُعرف بعد من هو مرسل الرسالة.

وأعلنت مارتينا بورشارت أنها ستبقي الأضواء مضاءة، وقالت: «لن ندع ذلك يحبطنا»، مضيفةً أن التبرعات ستُجمع أخيراً لهدف نبيل.

وفي يوم الأحد الأول من آحاد زمن المجيء، سيأتي العديد من الناس للاستمتاع بالأضواء المضاءة بهذه المناسبة.

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