هجوم إلكتروني يعطل موقع الجيش السويدي

المصدر: د ب أ

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تسبب هجوم في تعطيل الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة السويدية نحو 10 دقائق أمس.

وقال مسؤولون سويديون، اليوم، إن مثل هذه الهجمات الإلكترونية على هيئات حكومية سويدية أمر شائع، لكن من النادر أن يكون لها تأثيرات كبيرة.

ووفقاً للقوات المسلحة السويدية، تم صد الهجوم بشكل سريع، نظراً إلى نجاح الإجراءات الدفاعية.

وقال بيدر أولسون، المتحدث باسم القوات المسلحة السويدية، في بيان، إن «الحادث لم يؤثر على القوات المسلحة».

وأضاف أن التأثير الوحيد كان عدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى الموقع الإلكتروني فترة وجيزة.

ورفضت القوات المسلحة السويدية التعليق على حقيقة الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم، مشيرةً إلى مخاوف أمنية.

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