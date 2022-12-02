رئيس الوزراء الماليزي الجديد يعلن تشكيلة حكومته اليوم

المصدر: رويترز

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أفادت وكالة برناما للأنباء أن رئيس الوزراء الماليزي المعين حديثا أنور إبراهيم سيعلن تشكيلة حكومته اليوم الجمعة.

ولم يذكر تقرير الوكالة موعد الإعلان كما لم يرد مكتب أنور على الفور على طلب للتعليق على التوقيت.

وأدى أنور اليمين رئيسا للوزراء أمام ملك ماليزيا الأسبوع الماضي بعد انتخابات لم تسفر عن فوز أي تحالف بأغلبية بسيطة.

وسيأتي إعلان الحكومة في وقت يتطلع فيه أنور إلى معالجة ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد وضمان استقرار حكومته التي تشكلت مع نواب من التحالف الحاكم السابق باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية)، وأيضا من أحزاب أصغر من الولايات الماليزية في جزيرة بورنيو.

وكان أنور قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعين نائبين له وأن حكومته ستكون أصغر من الإدارات السابقة.

ورحب المستثمرون بتعيينه على أمل أن يجلب الاستقرار بعد حالة الضبابية السياسية التي شهدت تعيين ثلاثة رؤساء وزراء في ثلاثة أعوام.

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