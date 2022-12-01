رسائل تهديد «حمراء» إلى سفارات أوكرانية

المصدر: رويترز

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تلقَّت ثلاث بعثات دبلوماسية أوكرانية رسائل تهديد مغموسة بسائل أحمر، بعد يوم من انفجار طرد ملغوم في سفارة بلاده في إسبانيا، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن مسؤول كبير أمس.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وصف هذه الحوادث بأنها محاولة لترهيب الدبلوماسيين الأوكرانيين.

ونسبت إليه قوله للتلفزيون الوطني: «إذا بدأوا بالفعل في مهاجمة السفارات، فهذا يعني أنهم يخافون منا ويحاولون إيقافنا».

وقال: «كان داخل هذه الرسائل تهديد رمزي لأوكرانيا، كانت جميع الأظرف مغموسة بسائل أحمر وقت تسلُّمها»، وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وانفجر طرد كان موجَّهاً إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد أول من أمس، أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، ما تسبب في إصابته بجروح طفيفة.

وبدا أن سفير أوكرانيا في إسبانيا، سيرهي بوهورلتسيف، يشير بأصابع الاتهام إلى روسيا.

وأرسلت إسبانيا، أو تعهدت بإرسال معدات عسكرية وإنسانية لدعم أوكرانيا في الحرب.

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