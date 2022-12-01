بايدن مستعد للتحدث مع بوتين.. لكن بشرط

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ليست لديه خطط للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه مستعد للتحدث معه إذا أظهر اهتماماً بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبعد التشاور مع أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بعد محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: «ليس لدي أي خطط في الوقت الحالي للاتصال بالسيد بوتين».

وأضاف: «أنا على استعداد للتحدث مع بوتين، إذا كان هناك في الواقع اهتمام من جانبه بالبحث عن سبيل لإنهاء الحرب. لم يفعل ذلك بعد».

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