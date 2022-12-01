وفاة شخصين بحادث تحطم طائرة تدريب في تركيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي شخصان حتفهما إثر تحطم طائرة تدريب في شمال غرب تركيا، اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

ونقلت الوكالة الرسمية عن والي محافظة بورصة التركية، يعقوب كنبولات، قوله إن الطائرة، وهي ذات محرك واحد، تحطمت في منطقة مفتوحة بالقرب من محطة لتوليد الطاقة الكهربية تعمل بالدورة المركبة للغاز الطبيعي في المحافظة.

ولم ترد تقارير، على الفور، عن وقوع أضرار بمحطة الغاز، وقد تم إرسال فرق إنقاذ للموقع بمنطقة أوفاكا.

وقال كنوبلات إن الطائرة كانت أقلعت من محافظة سكاريا، على مسافة نحو 150 كيلومتراً إلى الشرق.

ولم يتم بعد تحديد سبب تحطم الطائرة، أو هوية الضحيتين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز