منفذ هجوم مسجدي نيوزيلندا: إقراري بالذنب جاء تحت الإكراه والتعذيب

المصدر: د ب أ

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قال الرجل المسؤول عن الهجمات الدامية على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019 إنه لم يعترف بالذنب إلا تحت الإكراه على التعذيب.

وحُكم على برينتون تارانت بالسجن مدى الحياة مع عدم وجود إمكانية للإفراج عنه بسبب الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 51 مصليا.

وأقر تارانت في مارس 2020 بأنه مذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.

وقد استأنف الآن إدانته والحكم الصادر بحقه، ولكن لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع.

وكتب تارانت، الذي خطط لتمثيل نفسه في المحكمة، في طلب الاستئناف: "لقد اعترفتُ بالذنب فقط تحت الإكراه من خلال التعذيب".

وقال إنه قدّم استئنافا متأخرا بسبب "احتجازه في ظل ظروف سجن غير قانونية ومعذبة".

وتم تصوير الهجمات على مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي في كرايستشيرش من قبل المسلح وتم بثها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الحكم الصادر بحقه هو المرة الأولى التي تصدر فيها نيوزيلندا حكما دون أي فرصة للإفراج المشروط والمرة الأولى التي يحكم فيها على أي شخص بتهمة مخالفة قانون كبح الإرهاب في نيوزيلندا.

وأدى هجوم عام 2019 إلى إصلاحات كبيرة في مجال الأسلحة النارية في البلاد، وإطلاق مبادرة "كرايستشيرش كول"، وهي مبادرة لمعالجة المحتوى الإرهابي والمتطرف عبر الإنترنت.

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