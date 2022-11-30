مقتل 3 عمال بانفجار منجم فحم في باكستان

المصدر: ​د ب أ

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قُتل ثلاثة عمال على الأقل، في انفجار بمنجم فحم في منطقة أوركزاي السفلى بإقليم خيبر-باختونخوا شمال غربي باكستان.

وطبقاً لمسؤول شرطة المنطقة، فقد حدث انفجار غاز، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال بمنجم الفحم، وإصابة ثلاثة آخرين، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم.

وتم نقل عمال المنجم الثلاثة المصابين إلى المستشفى.

وكان انفجار قوي قد وقع في وقت سابق بمنجم فحم في منطقة ساراجارهي على مشارف مدينة كويتا، ما أسفر عن مقتل خمسة من عمال المنجم وإصابة خمسة آخرين.

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