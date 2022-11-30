مقتل 15 شخصاً بانفجار في مدرسة شمالي أفغانستان

المصدر: رويترز

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أعلن متحدث إقليمي أن انفجاراً وقع في معهد ديني في إقليم سمنكان شمالي أفغانستان، اليوم، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان، إمداد الله مهاجر، إن 20 شخصاً على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في مدينة آيبك عاصمة الإقليم.

وأضاف مهاجر: «وقع انفجار قرابة الساعة 12:45 مساء داخل معهد الجهادية وسط المدينة حيث يدرس الكثير من الصبية».

ولم يتضح بعد من يقف وراء الانفجار. وقال مهاجر إن تحقيقاً بدأ في الحادثة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد النافع تاكور، وقوع الانفجار، لكنه قال إن عدد القتلى عشرة، وإن هناك المزيد من الجرحى.

وتابع: «يعمل المحققون وقوات الأمن على تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة التي لا تُغتفر وتقديمهم للعدالة».

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