لماذا يعقد وزراء خارجية حلف «الناتو» اجتماعاً من أجل الصين؟

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بوخارست اليوم الأربعاء، موقف الحلف العسكري الغربي تجاه الصين.

وتتناول المحادثات في اليوم الأخير من اجتماع استمر يومين، قرار الناتو الأخير بشأن قمة لقادة في مدريد لتصنيف الصين على أنها تمثل " تحديا... لمصالح وأمن وقيم" الحلفاء.

ومن المقرر أن تتم مناقشة كيف تبدو هذه التحديات باستفاضة بين وزراء خارجية الناتو.

وقال وزير خارجية رومانيا بوجدان اوريسكو إن حلف الناتو سوف ينظر في "تعزيز المرونة داخل الحلف" فيما يتعلق بالصين لدى وصوله الاجتماع.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني أنه من المهم أيضا أن تتخذ الصين "موقفا قويا" لدفع روسيا باتجاه اتفاق سلام في أوكرانيا.

وقال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج في اليوم الأول من الاجتماع إن الحرب الأوكرانية أظهرت الاعتماد الخطير على الغاز الروسي الذي ظهر بين بعض الأعضاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز