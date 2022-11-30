شولتس يؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم الألماني لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، مساء الثلاثاء، أن المستشار أولاف شولتس أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول الوضع في أوكرانيا.

وأوضح هيبشترايت أن زيلينسكي أطلع شولتس على تأثيرات الغارات الروسية في البنية التحتية المدنية في بلاده وإمدادات المياه والكهرباء.

وأضاف هيبشترايت أن "المستشار دان القصف المستمر ووعد أوكرانيا بتقديم المزيد من الدعم على المدى القصير".

وقال هيبشترايت إن الحكومة الألمانية قدمت حتى الآن مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة تقارب 56 مليون يورو لصيانة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا فضلاً عن توفير أكثر من 350 مولداً كهربائياً.

وتابع هيبشترايت أن "المستشار أكد استمرار الدعم الألماني لأوكرانيا أيضاً في مجال الدفاع الجوي وإعادة الإعمار على المدى الطويل".

كان الجانب الأوكراني أعلن في وقت سابق أن الاتصال الهاتفي دار حول أمور من بينها تعزيز الدفاع الصاروخي الأوكراني.

وكتب زيلينسكي على "تويتر"، أن الاتصال تطرق أيضاً إلى تنفيذ مبادرة لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى دول فقيرة، فضلاً عن مناقشة "صيغة السلام الأوكرانية" والمعنية بالانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية إلى حدود عام 1991.

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