كيربي: واشنطن تأخذ استفزازات كوريا الشمالية على محمل الجد

المصدر: د ب أ

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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الاثنين، أن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تشكلها القدرات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية.

وقال كيربي في إفادة صحفية بالبيت الأبيض، إن "بيونغ يانغ قد تجري تجربة نووية في أي وقت".

وأضاف: "يواصل الرجل تطوير قدرات عسكرية تواصل زعزعة استقرار المنطقة ليس فقط في شبه الجزيرة (الكورية) ولكن في المنطقة ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد"، وذلك في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتابع: "قلنا إننا نعتقد أن كيم يمكنه إجراء تجربة نووية في أي وقت".

وقالت سول وواشنطن إن كوريا الشمالية ربما تكون قد أكملت كل الاستعدادات لما سيكون سابع تجربة نووية لها. وكانت بيونغ يانغ قد أجرت تجربتها النووية السادسة والأخيرة في سبتمبر 2017.

وستأتي التجربة النووية لكوريا الشمالية، إذا أجريت، بعد إطلاق عدد قياسي من الصواريخ، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأطلقت بيونغ يانغ 63 صاروخاً باليستياً هذا العام، بما في ذلك 10 صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهو ما يزيد مرتين ونصف على رقمها القياسي السنوي السابق البالغ 25 صاروخاً، وفقاً للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد.

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