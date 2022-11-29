بايدن يتوقع إثارة ماكرون لمخاوف أوروبية بشأن السيارات الكهربائية الأمريكية

المصدر: د ب أ

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من المتوقع أن يثور نزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، عندما يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة رسمية خلال الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين يوم الاثنين: "بالتأكيد، ستطرح هذه القضية على الأرجح".



وأضاف: "نتطلع إلى إجراء هذا النقاش مع نظرائنا الفرنسيين"، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كيربي: "يعتزم المسؤولون الأمريكيون الاستماع للمخاوف الفرنسية بشأن تلك السياسة، لكنهم يعتقدون أن الطاقة النظيفة ليست لعبة محصلتها صفر".

كان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قد ذكر في تصريحات لوسائل الإعلام في وقت سابق الشهر الجاري، أن المستقبل الصناعي لأوروبا يواجه خطر اندلاع نزاع تجاري بسبب الحوافز الأمريكية للشركات المحلية المصنعة للسيارات الكهربائية والبطاريات.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تقديم جبهة متحدة، فيما يواجه تحديات متنامية في التجارة العالمية مع الولايات المتحدة والصين.

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