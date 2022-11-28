إصابة جنود أوكرانيين بحادث سير في لاتفيا

المصدر: د ب أ

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أُصيب عدد من الجنود الأوكرانيين في حادث سير في لاتفيا.

ووفقاً للتقارير الرسمية، كان الجنود على متن حافلة تابعة لجيش استونيا، اصطدمت بشاحنة بالقرب من إينزاي في شمال لاتفيا بالقرب من الحدود مع استونيا مساء أول من أمس.

وقد توفي سائق الحافلة الاستوني، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بإصابات خطيرة.

وأصيب 23 شخصاً بإصابات أقل خطورة، وفقاً لقطاع الانقاذ في لاتفيا.

وقال جيش استونيا إن جندياً استونياً بين المصابين.

وقالت القوات المسلحة في تالين، مساء أمس، إن المصابين الآخرين في الحافلة من الجنود الأوكرانيين.

وفتحت الشرطة في لاتفيا تحقيقاً لتحديد سبب الحادث.

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